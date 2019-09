Charleroi pourrait proposer l'acquisition de logements à un euro

La Ville de Charleroi pourrait proposer dans les prochaines années un programme d'acquisition de logements à un euro. La mesure apparait comme une piste de travail dans la déclaration de politique du logement que l'échevine carolo de tutelle a présentée mardi lors d'une conférence de presse.





Un programme d'acquisition de logements à un euro existe dans la ville française de Roubaix. Laurence Leclercq, l'échevine du Logement, s'y rendra dans les prochains mois pour étudier de façon plus précise la meilleure manière de transposer la formule à Charleroi. La déclaration de politique du logement présentée mardi contient une série d'autres orientations. La rénovation et l'extension du parc de la société de logements La Sambrienne en font partie tout comme la volonté de créer à Charleroi 400 logements privés par an ou encore le recours aux charges d'urbanisme pour améliorer le cadre de vie, la mixité sociale ou les équipements collectifs.