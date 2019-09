Moto GP: Johann Zarco privé de guidon par KTM jusqu'à la fin de saison

Le pilote français Johann Zarco est remplacé par son équipe KTM jusqu'à la fin de la saison, une décision qui prend effet dès le Grand Prix d'Aragon prévu dimanche, a annoncé mardi le constructeur autrichien KTM.

Le double champion du monde Moto-2 "reste (néanmoins) sous contrat" avec l'écurie qu'il doit quitter à la fin de la saison, suite à des résultats décevants. Le Finlandais Mika Kallio, 36 ans, le remplacera pour les six dernières courses.

"Johann et KTM ont décidé mutuellement de mettre fin à leur collaboration à la fin de l'année 2019. Le Français ne sera plus soumis à ses obligations de pilote de Moto GP, mais il reste sous contrat jusqu'à la fin de la saison", explique son écurie dans un communiqué.

"Nous remercions Johann pour ses efforts depuis qu'il a rejoint notre ambitieux projet en novembre l'année dernière. Nous devons maintenant nous tourner vers le futur et c'est pourquoi nous avons pris cette décision", a commenté le patron de l'écurie KTM Motorsport, Pit Beirer, à l'annonce de cette décision.

Le Français (29 ans), pilote français le plus titré de l'histoire moderne de la moto, n'a jamais vraiment réussi à adapter son pilotage à la moto autrichienne RC 16, terminant 11e dimanche lors du GP de Saint-Marin, derrière son équipier espagnol Pol Espargaro, 7e à l'arrivée.

Son meilleur résultat cette saison reste une 10e place lors du GP de Catalogne en juin, bien loin des attentes placées en lui après des débuts prometteurs en Moto GP. Il avait notamment marqué les esprits en prenant la tête lors de son premier GP dans la catégorie reine au Qatar en 2017 avec sa Yamaha satellite.

"Nous devons prendre des décisions qui nous assurent d'utiliser nos ressources de la meilleure façon possible, et nous estimons que nous sommes à l'heure actuelle dans une spirale positive avec notre structure de Moto GP", a poursuivi Beirer.

Mi-août, le natif de Cannes avait déjà annoncé qu'il quitterait l'écurie KTM à la fin de la saison, laissant planer le doute sur son avenir.

Avec seulement 27 points, Johann Zarco figure actuellement à la 17e place du championnat du monde, bien loin des 77 points de Pol Espargaro, qui pointe au 11e rang.

Champion du monde Moto2 à deux reprises en 2015 et 2016, le Cannois était ensuite passé en MotoGP avec l'écurie satellite Tech3 de Yamaha, enregistrant en 2017 et 2018 de bons résultats avec chaque année trois podiums et deux poles. Il avait terminé 6e du championnat à chaque fois.

Son remplaçant Kallio, pilote d'essais officiel de KTM, possède une solide expérience dans des catégories inférieures: 16 victoires et 49 podiums.