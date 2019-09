Rugby: la ligue pro annonce une baisse des commotions cérébrales en Top14

La Ligue nationale de rugby (LNR) a enregistré une baisse des commotions cérébrales sur les matches de la saison dernière en Top14, conséquence d'une meilleure prise en compte du problème, selon le président de sa commission médicale.

Sur 186 matches analysés, le nombre de commotions cérébrales avérées, c'est-à-dire diagnostiquées par un neurologue 48 heures après la rencontre (HIA3), se sont élevées à 69 lors de la saison 2018-2019, contre 91 lors de la saison 2017-2018, et 103 en 2016-2017, année record, a révélé mardi le président de la commission médicale de la Ligue, le Dr Bernard Dusfour. "Une baisse significative", a-t-il souligné à des journalistes.

La LNR a indiqué qu'elle tirait ces chiffres des travaux menés par le Dr Philippe Decq, neurochirurgien à l'hôpital Beaujon (AP-HP) et expert de longue date pour les instances du rugby.

Le rugby français a été secoué la saison dernière par la mort du jeune joueur d'Aurillac Louis Fajfrowski (21 ans) et d'un joueur Espoir du Stade Français, Nicolas Chauvin (18 ans), après des plaquages en match, ainsi que par la mort de deux joueurs amateurs, Adrien Descrulhes (17 ans) et Nathan Soyeux (23 ans), eux aussi après un choc au cours d'un match.

- "Eviter le suraccident" -

Le Dr Dusfour a attribué la baisse des commotions à une plus grande sévérité des arbitres, qui ont sorti davantage de cartons rouges, mais aussi à l'aide de l'assistance vidéo, qui permet aux médecins de revoir des images pendant que le match se déroule et d'intervenir s'ils estiment qu'un choc est suspect.

Depuis le début de la saison, ces images sont à disposition d'un médecin "indépendant", sans lien avec les équipes. "Il y aura toujours des contacts mais ce qui est important c'est d'éviter le suraccident, c'est-à-dire la deuxième commotion", a assuré le Dr Dusfour.

A ce sujet, il s'est félicité d'une baisse des cas où une commotion cérébrale avait été diagnostiquée 48 h après le match alors que le joueur était resté sur le terrain malgré un premier examen (HIA1), ce chiffre passant de 15 à 3 joueurs la saison dernière. Au total, le nombre de joueurs atteints de commotion restés sur la pelouse en 2018-2019 s'est élevé à 14, contre 24 en 2017-2018.

Le médecin a également défendu l'expérimentation française autorisant jusqu'à 12 remplacements, reconduite cette année en Top 14 et Pro D2. La règle avait provoqué quelques abus en début de saison, certaines équipes faisant manifestement rentrer un joueur pour raison tactique uniquement, et non pour en remplacer un autre blessé.

Selon Bernard Dusfour, là où "l'observateur sportif" voit une solution de facilité pour changer "un joueur en difficulté", "du point de vue médical on ne va pas attendre que le mec soit tordu complètement pour qu'on le fasse sortir".

D'après lui, si l'on constate une hausse des blessures de moins de huit jours, les blessures de longue durée ont diminué en partie grâce à cette nouvelle règle.