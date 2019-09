Les Belges à l'étranger - Naples bat Liverpool avec un but de Mertens, Dortmund et ses Belges gaspillent

(Belga) Dries Mertens s'est offert un 11e but en Ligue des Champions mardi soir au stade San Paolo en inscrivant le 1er but du Napoli, victorieux 2-0 contre le tenant du titre Liverpool lors de la première journée du groupe E de Ligue des Champions. Le Diable Rouge a transformé un penalty à la 82e minute de jeu.

Mertens, auteur de trois goals en trois matches de Serie A cette saison, s'était également montré dangereux en début de deuxième période mais un arrêt sensationnel du portier des Reds Adrian l'avait empêché de faire trembler les filets. Toujours dans les pattes des défenseurs de Liverpool, il a également joué un rôle actif dans le deuxième but italien en poussant Virgil Van Dijk à tenter une passe en retrait, interceptée et envoyée dans le but par Fernando Llorente (90e+2). Blessé, Divock Origi n'était pas présent pour cette rencontre. Naples partage donc la tête du groupe E avec Salzbourg qui a battu facilement Genk 6-2. Les Limbourgeois et Liverpool ont zéro point. L'autre affiche du soir présentait un duel entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone (0-0). Ici aussi, la Belgique était représentée avec la titularisation d'Axel Witsel et Thorgan Hazard dans le onze de base allemand. C'est d'ailleurs leur équipe qui s'est procurée les meilleures opportunités. Marco Reus a cependant manqué son penalty (57e) tandis que Julian Brandt a frappé sur la barre (77e). Côté barcelonais, on notera le retour aux affaires de Lionel Messi, monté au jeu à la 59e pour remplacer le jeune prodige Ansu Fati. Compte tenu du partage entre le Slavia Prague et l'Inter de Romelu Lukaku en début de soirée (1-1), les quatre équipes du Groupe E sont à égalité. Avec Chelsea, Michy Batshuayi n'a pas eu droit à la moindre minute de temps de jeu lors de la défaite des Blues 0-1 contre Valence. Les Londoniens partagent la dernière place du groupe H avec Lille, battu sèchement 3-0 contre l'Ajax. (Belga)