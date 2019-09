Normes CO2 pour les automobiles: la Californie décidée à braver Trump

Les autorités californiennes se sont engagées mardi à défendre bec et ongles leurs normes sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles, que le gouvernement fédéral du président américain Donald Trump s'apprête à supprimer pour imposer une réglementation nationale unique bien moins exigeante.

Bastion démocrate, la Californie se veut un des Etats américains les plus à la pointe dans la lutte contre la pollution et le réchauffement climatique. Depuis des décennies elle a adopté ses propres critères en matière de pollution automobile.

Elle a même récemment annoncé avoir conclu des accords avec quatre grands constructeurs automobiles (Ford, BMW, Volkswagen et Honda) visant à réduire volontairement les émissions de gaz à effet de serre de leurs véhicules au-delà des objectifs nationaux.

Un accord que l'agence fédérale de l'Environnement (EPA) et le département des Transports (DoT) ont jugé "illégal et invalide" et sur lequel le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête.

Selon plusieurs médias américains, l'Agence de l'environnement doit annoncer mercredi que le régulateur californien n'est plus autorisé à se substituer aux agences fédérales pour édicter des normes en matière d'émissions automobiles.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, s'est aussitôt rebiffé contre ce qu'il a qualifié de "vendetta politique" de la part du président.

"La Californie n'attendra jamais la permission de Washington pour protéger la santé et la sécurité des enfants et des familles", affirme-t-il dans un communiqué, mettant en garde contre les "conséquences dévastatrices" du changement voulu par le gouvernement fédéral.

Pour le procureur général de Californie, Xavier Becerra, les normes actuellement en vigueur dans l'Etat sont viables et bénéfiques. "Il est temps d'enlever vos oeillères, président Trump, et de reconnaître que la seule personne qui se mette en travers du progrès, c'est vous", a-t-il réagi.

Selon lui, le gouvernement n'a "aucune raison et aucune autorité" pour retirer ses prérogatives à la Californie.

Depuis l'élection de Donald Trump en 2016, le gouvernement américain a modifié plus de 80 textes ayant trait à la santé humaine ou l'environnement en invoquant l'économie, les intérêts des entreprises ou le pouvoir d'achat des citoyens.

Dans une majorité des cas, la Californie, souvent aux côtés d'autres Etats américains, a contesté ces mesures devant les tribunaux.