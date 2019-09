La Seine-Saint-Denis prend à son tour un arrêté interdisant l'usage de pesticides

Le président PS du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a annoncé mercredi avoir signé un arrêté interdisant l'usage de pesticides sur son territoire, rejoignant ainsi la démarche de plusieurs villes ou du département du Val-de-Marne.

"Bien qu'essentiellement urbain, le département de Seine-Saint-Denis souhaite par cet arrêté prendre toute sa part dans la lutte pour la préservation de l'environnement et la protection de la santé des populations de son territoire", écrit dans un communiqué le département, présidé par Stéphane Troussel.

L'arrêté est avant tout "symbolique", précise le département à l'AFP, conscient qu'il pourrait être retoqué par la justice administrative. "Même si c'est symbolique, cela met la pression pour que la loi change".

L'arrêté a pour but "d'inciter les entreprises privées à abandonner l'usage de pesticides", poursuit le département, qui rappelle ne plus utiliser depuis près de dix ans, "bien avant les obligations réglementaires", de produits phytosanitaires pour l'entretien des 1.800 hectares de parcs départementaux et d'espaces extérieurs.

Pionnière, la ville de Langouët (Ille-et-Vilaine) avait pris le 18 mai un arrêté interdisant l'utilisation des pesticides chimiques à moins de 150 mètres de tout bâtiment à usage d'habitation ou professionnel. Ce texte a été suspendu par le tribunal administratif.

Depuis, l'initiative a fait des émules un peu partout en France. La semaine dernière, cinq grandes villes, dont Paris, ont signé des arrêtés interdisant l'utilisation de ces produits sur leur commune.

En Seine-Saint-Denis, plusieurs communes ont rejoint le mouvement, dont Stains, Les Lilas, Montfermeil ou Epinay-sur-Seine.