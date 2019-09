Les cosmonautes russes bientôt armés pour se protéger... des animaux sauvages

La Russie va armer ses cosmonautes avec un pistolet spécial censé leur permettre de se protéger des animaux sauvages en cas d'atterrissage dans un endroit reculé et peu peuplé, a annoncé mercredi le chef de l'Agence spatiale russe (Roskosmos), Dmitri Rogozine.

"Cette arme est déjà en train d'être testée", a déclaré M. Rogozine, cité par l'agence de presse officielle TASS.



"Je pense que dans un an et demi, il est très, très probable" qu'elle fasse partie du kit des cosmonautes.



Selon M. Rogozine, il s'agit d'une version moderne du pistolet à trois canons mis au point à l'époque soviétique.



Cette arme pourrait être intégrée au kit de secours des cosmonautes une fois que les vols habités seront effectués à partir du nouveau cosmodrome russe, dans une zone reculée de l'Extrême-Orient.



"Les atterrissages pourraient avoir lieu dans cette zone peu peuplée, boisée, la forêt-steppe, et les cosmonautes disent qu'il serait bien d'avoir quelque chose de ce genre dans le kit", a expliqué M. Rogozine.



Ce dernier a précisé qu'une telle arme pourrait servir pour effectuer des tirs de signalement en cas d'atterrissage dans une zone reculée, ainsi que pour se défendre.



Le cosmonaute russe Oleg Kononenkov, le responsable de l'équipage de l'ISS qui est récemment revenu sur Terre, a exprimé ce besoin au cours d'une conférence de presse mardi : "Il est possible que (le lieu de l'atterrissage) soit une zone sauvage et que nous ayons besoin d'un couteau spécial pour construire un abri et d'une arme à cause des animaux sauvages".



Le pistolet TP-82 à trois canons, qui faisait partie du kit de secours des cosmonautes depuis les années 1980, en a été retiré en 2007.