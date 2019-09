"Un islam ouvert": l'Institut français de civilisation musulmane inauguré à Lyon

L'Institut français de civilisation musulmane, centre culturel islamique, a ouvert ses portes jeudi à Lyon en présence du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui a salué ce projet pour un "islam ouvert" voué à "combattre les préjugés".

L'IFCM permettra "de faire connaître les cultures, les origines, l'histoire et les traditions de l'islam", a souligné le ministre, évoquant une "initiative essentielle" pour "combattre les préjugés et faire front" contre l'obscurantisme.

"Cet espace de connaissance et de respect" correspond à "une vision d'un islam ouvert qui s'inscrit pleinement dans la République", a-t-il encore affirmé devant de nombreux élus et responsables religieux.

L'imposante bâtisse de 5 niveaux et 2.700 mètres carrés, qui jouxte désormais la grande mosquée de Lyon dans le 8e arrondissement lyonnais, proposera des cours de civilisation musulmane et de langues, des colloques, débats et conférences sur les cultures de l'islam ainsi qu'une programmation artistique et culturelle.

D'ici la rentrée 2020, elle devrait également proposer un cursus universitaire de "Connaissance de la laïcité" destiné "aux cadres religieux et associatifs", sous l’autorité de l'université Lyon 3 et l'Université catholique de Lyon.

Kamel Kabtane, recteur de la mosquée de Lyon et président fondateur de l'IFCM, ambitionne également de proposer, d'ici septembre 2020, un diplôme de formation théologique universitaire aux imams.

"Ensemble nous devrions nous donner entre 5 et 10 ans pour former nos imams ici, en France, et nulle part ailleurs", a-t-il ajouté.

Jeudi matin, le Rassemblement national a tenté de relancer une polémique en affirmant que l'Etat avait "capitulé face à l’argent saoudien" en accordant des subventions à l'IFCM, co-financé par la Ligue islamique mondiale (LIM), un organisme considéré comme le bras diplomatique de l'Arabie saoudite.

"L’Etat, la ville et la métropole de Lyon ont accepté de financer avec de l’argent public un centre islamique placé sous influence étrangère de l’Arabie saoudite et de son wahhabisme le plus rétrograde", a dénoncé la fédération RN Rhône dans un communiqué.

En 2016, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez avait déclenché un vif débat en refusant de financer le projet, affirmant craindre l'immixtion de pays tiers dans le fonctionnement de l'institut.

Mais dans leurs discours jeudi, M. Kabtane et Mohammed Al-Issa, secrétaire général de la LIM depuis 2016, ont assuré que l'appui de l'organisme musulman avait été accordé "sans conditions".

Et pour couper court aux accusations d'instrumentalisation, M. Kabtane a modifié les statuts de l'IFCM, mettant en place un conseil d'administration associant pouvoirs publics, représentants de la communauté musulmane et personnalités qualifiées.