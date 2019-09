Trudeau considère "totalement inacceptable" de s'être grimé en Noir

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a jugé "totalement inacceptable" jeudi de s'être grimé en Noir à plusieurs reprises et a de nouveau présenté ses excuses aux personnes offensées.

"La réalité c'est que j'ai blessé des gens que j'étais censé défendre et aider, et j'en suis profondément désolé", a-t-il affirmé après la publication en moins de 24 heures de plusieurs photos et d'une vidéo le montrant le visage maquillé de brun foncé ("brownface") ou de noir ("blackface") lors de soirées privées. "Je reconnais que c'est quelque chose de totalement inacceptable", a-t-il ajouté.