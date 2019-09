L'Iran annonce le départ de Zarif vendredi pour New York

(Belga) Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif va décoller vendredi matin pour New York afin d'assister à l'Assemblée générale des Nations unies, a annoncé jeudi son ministère.

L'agence de presse officielle Irna avait indiqué mercredi que les membres de la délégation iranienne devant se rendre à New York pour préparer le terrain à la venue du président Hassan Rohani n'avaient pas pu effectuer le voyage, faute de visas. En l'absence de ces visas, le voyage de MM. Zarif et Rohani "sera probablement annulé", avait-elle affirmé. "Le ministre des Affaires étrangères @JZarif part pour New York tôt vendredi afin d'assister à la 74e session de l'AG de l'ONU", a déclaré jeudi sur Twitter le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Moussavi. "Le ministre part habituellement un jour ou deux avant le président" Rohani, a-t-il ajouté. Les propos de M. Moussavi semblaient ainsi indiquer que les visas avaient été octroyés aux membres de la délégation iranienne. Grand rendez-vous diplomatique mondial, l'Assemblée générale de l'ONU doit s'ouvrir formellement le 24 septembre. L'Iran doit intervenir à la tribune de cette session le 25 septembre, au lendemain des interventions des présidents américain Donald Trump et français Emmanuel Macron. Etat hôte du siège des Nations unies, les Etats-Unis ont en principe l'obligation d'accorder rapidement des visas aux Etats qui en font la demande pour permettre à leurs responsables d'assister à des réunions à l'ONU. Mais les tensions vont grandissantes entre Téhéran et Washington, qui accuse l'Iran d'être responsable d'attaques contre des infrastructure pétrolières de l'Arabie saoudite. Celles-ci, revendiquées par les rebelles yéménites Houthis soutenus par l'Iran, ont suscité des craintes d'une escalade militaire dans le Golfe, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo accusant Téhéran d'avoir commis un "acte de guerre". Depuis son retrait unilatéral en mai 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015, Washington a rétabli plusieurs trains de sanctions contre Téhéran. Dans le cadre de cette politique de "pression maximale" sur la République islamique, les Etats-Unis ont ajouté le 31 juillet le nom de M. Zarif à leur liste noire des personnes faisant l'objet de sanctions financières américaines.