Six Témoins de Jéhovah condamnés à la prison en Russie

(Belga) Six Témoins de Jéhovah ont été condamnés jeudi en Russie à des peines allant de deux à trois ans et demi de prison, dans le cadre d'une campagne de répression contre ce mouvement religieux interdit depuis 2017 dans le pays.

Un tribunal de Saratov (ouest) a condamné deux Témoins de Jéhovah à trois ans et demi de prison, un troisième à trois ans et les autres à deux ans, a annoncé le mouvement religieux. "L'argumentation toute entière de l'accusation reposait sur une thèse affirmant que la foi en Dieu est +une prolongation des activités d'une organisation extrémiste+", a estimé un porte-parole du mouvement, Jarrod Lopes, dans un communiqué. "Dans leur dernière prise de parole, les six hommes ont cité la Bible, remercié le tribunal et les forces de l'ordre, et ont affirmé qu'ils ne ressentaient aucune animosité à l'égard de ceux qui les ont persécutés". Les Témoins de Jéhovah ont été interdits en avril 2017 par la Cour suprême russe et leur mouvement est désormais considéré comme "extrémiste" par le ministère de la Justice. Depuis cette interdiction, seul un Témoin de Jéhovah, de nationalité danoise, a été emprisonné : il a été condamné en mai à six ans de prison par un tribunal russe, et son appel a été rejeté. Mouvement fondé dans les années 1870 aux Etats-Unis par Charles Russel, les Témoins de Jéhovah se revendiquent du christianisme et se considèrent comme les seuls à restituer un christianisme des origines. Ils sont régulièrement accusés de dérives sectaires. (Belga)