Les détenteurs de pass musées pourront prendre le train à moitié prix

(Belga) Le pass musées a un an! Et il ne fera pas la fête seul, puisqu'il annonce vendredi une collaboration avec la SNCB. Dès à présent, les détenteurs de ce pass pourront acheter chaque année cinq billets de train aller/retour à moitié prix.

Ils sont pour l'instant près de 70.000 à s'être laissés séduire par le pass. S'il donnait accès à son lancement à 100 musées, il ouvre désormais les portes de 165 établissements. "Et la liste ne cesse de s'allonger: (...) quelques grands noms qui n'avaient pas encore franchi le pas seront dévoilés sous peu", promet-il. Ravie de l'engouement autour de museumPASSmusées, sa directrice Julie Van der Heyden espère qu'à terme, "500.000 Belges utiliseront le pass pour se rendre au musée, ce qui aura un effet positif sur le secteur et l'offre, déjà très diversifiée à ce jour". La nouvelle collaboration avec la SNCB devrait y aider. "Une récente enquête a démontré que les amateurs de musées se déplacent souvent en transports en commun", selon l'équipe. Concrètement, les titulaires d'un pass pourront s'offrir à moitié prix cinq billets de train aller-retour par an. Une opération qui n'aurait que des gagnants, selon les deux parties. "La SNCB offre des conditions spécifiques pour les encourager et a déjà conclu divers partenariats avec le secteur culturel au cours de ces dernières années et cela porte ses fruits", affirme Marc Huybrechts, directeur Marketing & Sales à la SNCB. Le museumPASSmusées propose donc 165 musées et 253 expos pour un prix annuel de 50 euros, avec accès à des immanquables bruxellois comme le musée BELvue, le musée royal de l'Armée, Autoworld, Train World ou encore la villa Empain mais aussi à de nombreux musées partout en Belgique, traitant des domaines variés tels que le musée de la fraise à Wépion ou de la pharmacie à Maaseik. (Belga)