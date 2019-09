Un cycliste suisse montre ses fesses à la Maison-Blanche

(Belga) Le cycliste suisse Nino Schurter doit s'attendre à être sanctionné par l'armée suisse à la suite de la publication d'une photographie, où on le voit montrer ses fesses nues face à la Maison-Blanche. Le champion de VTT était en mission militaire ce jour-là à Washington.

Le sportif grison de 33 ans était "payé et dédommagé" par l'armée, lorsqu'il a posé avec des coéquipiers, pantalon et sous-vêtement baissés, puis diffusé le cliché sur Instagram, explique vendredi Daniel Reist, porte-parole de l'armée, dans les journaux du groupe de presse Tamedia. "Le commandant de M. Schurter traitera l'affaire d'une manière proportionnée et disciplinairement", ajoute le porte-parole. Le cycliste risque une réprimande, poursuit M. Reist. "La punition est à la discrétion du commandant et n'est pas publique." Nino Schurter et ses coéquipiers Florian Vogel et Lars Forster, ainsi que le mécanicien Kurt Gross, faisaient une escale à Washington pour se rendre à la finale de la coupe du monde de VTT en Virginie-Occidentale, lorsque le cliché a été pris. En le publiant, le champion grison avait écrit la légende "postérieurs blancs pour la Maison-Blanche", en liant le message au compte officiel du président américain Donald Trump. L'image a depuis lors été effacée de son profil Instagram. "La photographie a été prise spontanément", a expliqué Nino Schurter au Blick. "L'Amérique est un pays magnifique et j'adore y voyager", a-t-il ajouté. (Belga)