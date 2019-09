Un djihadiste belge déclaré mort à plusieurs reprises reconnu dans un reportage américain: il est emprisonné en Syrie

Le djihadiste anversois Abdellah Nouamane est actuellement détenu en Syrie, écrivent Het Laatste Nieuws et De Morgen, vendredi. Il aurait été reconnu sur des images vidéo tournées dans une prison kurde.



Les images ont été tournées par un journaliste de la chaîne américaine CBS. On y voit un jeune homme qui se dit belge. L'homme a été reconnu par plusieurs sources comme Abdellah Nouamane, un ancien militant anversois de Shariah4Belgium qui est parti au front en 2013. Il y est devenu l'un des combattants belges les plus célèbres, surtout après avoir fait une "déclaration de guerre" à la Belgique.

"Tout en Belgique part en fumée", avait-il déclaré en 2015 dans un message audio en 2015."Bibliothèques, écoles, hôpitaux... Nous ne tenons plus compte des victimes innocentes." L'homme de 24 ans connu sous le nom de "Abu Jihad Al-Belgiki" a été déclaré mort à plusieurs reprises. En mars, il était apparu qu'il était encore en vie.