Mondial de rugby: les Anglais avec leur équipe-type face aux Tonga

George Ford à l'ouverture, Owen Farrell et Manu Tuilagi au centre, une troisième ligne Underhill-Vunipola-Curry: l'Angleterre a choisi de débuter la Coupe du monde de rugby avec son équipe-type dimanche (12h15 françaises) face aux Tonga à Sapporo.

"Maintenant, il s'agit d'appliquer un projet de jeu face aux Tonga et c'est important d'avoir de la justesse tactique". On est prié de croire Eddie Jones, le sélectionneur du XV de la Rose qui a nommé ses meilleurs hommes face à une des deux équipes (avec les Etats-Unis) théoriquement plus faibles du groupe C, surnommé le "groupe de la mort" avec la France et l'Argentine.

A deux exceptions, c'est le XV de départ qui a envoyé un signal fort à la concurrence en humiliant l'Irlande (57-15) en août à Twickenham. Seuls l'ailier Joe Cokanasiga, ménagé, et le deuxième ligne George Kruis, sur le banc, perdent leur place au profit d'Anthony Watson et Courtney Lawes.

Comme dans la plupart des matches sous Eddie Jones, le capitaine Farrell tiendra un rôle de second ouvreur au poste de premier centre, laissant le N.10 à Ford. Il pourra compter sur la puissance de Tuilagi pour fixer et ouvrir la défense adverse. Elliot Daly, Jonny May et Watson formeront un redoutable triangle arrière.

Le pack s'annonce tout aussi compliqué à manoeuvrer avec l'omniprésent Maro Itoje en deuxième ligne.

XV de départ: Daly - A. Watson, Tuilagi, O. Farrell (cap.), May - (o) Ford, (m) B. Youngs - Underhill, B. Vunipola, Curry - Itoje, Lawes - Sinckler, George, Marler

Remplaçants: Cowan-Dickie, Genge, Cole, Kruis, Ludlam, Heinz, H. Slade, Jon. Joseph