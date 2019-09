Dix blessés dans un incendie à Anderlecht

Dix personnes ont été légèrement blessées dans un incendie survenu dans la nuit de jeudi à vendredi dans un bâtiment de la place Albert Ier, à Anderlercht. Huit habitants ont été intoxiqués à cause de la fumée et deux pompiers ont été légèrement blessés. Seuls deux habitants ont finalement dû être emmenés à l'hôpital, indique le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw.



Le feu s'est déclaré vers 23h40 au neuvième étage. Une dizaine de personnes ont été évacuées depuis leur balcon et une trentaine d'autres par l'intérieur du bâtiment. Huit résidents ont été examinés sur place par un médecin et deux ont été transportés à l'hôpital. L'incendie, dont l'origine est accidentelle, a été rapidement maîtrisé.