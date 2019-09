Mondial de rugby: à la cérémonie d'ouverture, un Japon éternel s'ouvre au monde

Le rugby se lève à l'est: le Japon a offert un échantillon de ses traditions et de son hospitalité vendredi à Tokyo, en amont de Japon - Russie, lors d'une cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde tout en poésie.

Richie McCaw brandit la Coupe Webb-Ellis puis lui fait traverser une mer qui rappelle La grande vague de Kanagawa, célèbre estampe du peintre Hokusai, spécialiste de l'ukiyo-e, mouvement artistique japonais du XIXe siècle. Le capitaine des All Blacks champions du monde en 2011 et 2015 la dépose sur un réceptacle et l'abandonne dans un dernier regard.

"J'espère que le tournoi renforcera les liens entre les pays participants et aidera ce sport à se développer tout autour du monde. Je déclare donc le tournoi ouvert", a proclamé le prince Akishino, membre de la famille impériale présent au côté de Bill Beaumont, le président de World Rugby.

"Vous pouvez être fiers ce soir, vous avez écrit l'Histoire", a déclaré l'ancien international anglais à l'issue d'une cérémonie d'une demi-heure dans un Tokyo Stadium (49.970 places) comble.

L'aube, thème cher au pays du Soleil levant, a constitué le point de départ d'un spectacle où danses traditionnelles et arts martiaux se sont succédé sur un fond en 3D.

Tradition et modernité, le Japon s'est dévoilé dans ses contrastes et au son des tambours, les danseurs parcourant une carte virtuelle avec chacune des 12 villes-hôtes pour étapes.

La naissance et l'évolution du rugby a ensuite été imagée en accéléré sur un Mont Fuji enneigé, qu'ont entouré des enfants, ambassadeurs des 20 nations participantes.

Chaque pays a été annoncé, le Japon recevant logiquement le plus de soutien de la part du public, contrairement à la Russie qui n'a qu'une poignée de supporters dans le stade. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, favoris pour le titre, ont reçu plus d'écho que les autres.

Les écoliers ont ensuite entamé a capella l'hymne du tournoi, "World in Union", avant que des images souvenirs des 8 Coupes du monde précédentes ne soient furtivement évoquées sur le Mont Fuji.

Vingt équipes réparties en quatre poules doivent se disputer la Coupe William Webb-Ellis, jusqu'à la finale, prévue le 2 novembre à Yokohama.