L'Indonésie renonce pour l'instant à une loi punissant le sexe hors mariage

Le président indonésien Joko Widodo a appelé vendredi à réexaminer un projet de loi controversé qui prévoyait des peines de prison pour les relations sexuelles hors mariage ou entre personnes du même sexe.

Les députés devaient voter la semaine prochaine une série de révisions drastiques du code pénal qui avaient déclenché un concert de protestations et des manifestations d'étudiants. Mais le chef de l'Etat a demandé à ce que l'examen du texte soit repoussé à la session parlementaire suivante.

"Après avoir écouté plusieurs groupes qui avaient des objections sur plusieurs aspects de la loi, j'ai décidé qu'il fallait de plus amples délibérations sur certains points", a indiqué le président récemment réélu pour un second mandat.

"Le ministère de la Justice a reçu l'instruction de communiquer mon avis au Parlement et de repousser la ratification du code pénal" après la session parlementaire en cours.

Les nouveaux articles du code pénal envisageaient d'interdire les relations sexuelles hors mariage ou adultérines, ou les relations sexuelles entre personnes du même sexe. Des peines de prison de six mois à un an et des amendes étaient envisagées pour les contrevenants.

Le fait de "montrer ou d'offrir" des moyens de contraception à des mineurs deviendrait aussi illégal.

Sans attendre le vote de la loi, les autorités australiennes avaient publié vendredi un avertissement aux voyageurs, appelant les touristes non mariés voyageant en Indonésie à la prudence. Bali est l'une des destinations préférées des touristes australiens.

La révision du code pénal Indonésie, qui date de l'époque coloniale néerlandaise, est en discussions depuis plusieurs décennies. Elle avait déjà été repoussée l'an dernier.

Les efforts des groupes musulmans conservateurs pour durcir le code pénal sur les aspects de morale sexuelle ont été vivement critiqués par les défenseurs des droits et de nombreux citoyens de ce pays de 260 millions d'habitants.

Une pétition contre le texte a réuni un demi million de signatures et de nombreux internautes se sont indignés.

"C'est une folie si ce texte est voté, une folie! Que devient ce pays!", s'est interrogé sur twitter le réalisateur Joko Anwar, qui a 1,7 million d'abonnés.

Longtemps montrée en exemple pour la tolérance entre les différentes religions et cultures de l'archipel, l'Indonésie a pris un tournant plus conservateur sous l'influence de mouvements musulmans traditionalistes.

Le projet de texte prévoit aussi une application plus large de la loi controversée sur le blasphème et envisage d'interdire les "insultes" envers le président ou le vice-président.