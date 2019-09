Athlétisme: le meeting de Stockholm exclu de la Ligue de diamant la saison prochaine

La Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a décidé de sortir le meeting de Stockholm du programme de la Ligue de diamant, en pleine réforme, ont annoncé vendredi les organisateurs de l'épreuve suédoise.

L'IAAF a décidé de réformer son circuit de meetings le plus prestigieux à partir de la saison 2020, avec moins de dates (13 au lieu de 14) et seulement 24 épreuves (douze féminines, douze masculines) contre 32 actuellement, pour le rendre plus compréhensif et télévisuel.

La suppression du 5.000 m (hommes et femmes) a déjà été actée. Les organisateurs suédois indiquent vendredi que l'IAAF envisage également de supprimer le lancer du disque.

"Nous pouvons désormais décider librement de la façon d'utiliser nos finances. Et nous ne sommes plus tenus par les règles de la Ligue de diamant", a indiqué par communiqué Jan Kowalski, le directeur du meeting qui perdurera hors du prestigieux circuit.

Les stars locales Daniel Stahl (N.1 mondial du disque) et Armand Duplantis (champion d'Europe du saut à la perche) sont déjà annoncées pour la prochaine édition, prévue le 24 mai 2020.

Plusieurs athlètes s'inquiètent pour l'avenir de leur discipline au sein de la Ligue de diamant, très importante pour leurs finances souvent fragiles.

L'IAAF rétorque que les organisateurs seront libres d'ajouter des épreuves aux meetings en dehors du programme principal diffusé à l'international.