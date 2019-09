Le PS renouvelle (presque) toutes ses instances

(Belga) Le parti socialiste procède les 18 et 19 octobre au renouvellement de l'ensemble de ses instances, nationales, de fédérations et de sections, à l'exception des fédérations liégeoise et namuroise. Ces fédérations ont procédé à un renouvellement des présidences dans un délai plus rapproché et les mandats des présidents Jean-Pierre Hupkens et Fabian Martin continuent donc logiquement de courir.

Le président sortant du PS, Elio Di Rupo, qui vient de prêter serment comme ministre-président wallon, a renoncé à se représenter pour un nouveau mandat après avoir dirigé le parti socialiste durant 20 ans. Son successeur pressenti, le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette a confirmé sa candidature il y a quelques jours. La Dernière Heure faisait état mercredi de la candidature d'un militant socialiste de Sambreville, Camille Maniscalco, délégué CGSP. Les candidats ont jusqu'à jeudi 26 septembre à midi pour se faire connaître. (Belga)