Mondiaux d'athlétisme: Amdouni forfait, le 4x100 m féminin repêché

Le champion d'Europe du 10.000 m Morhad Amdouni ne disputera finalement pas le marathon des Championnats du monde d'athlétisme de Doha au Qatar (27 septembre - 6 octobre), a annoncé l'athlète français vendredi sur son compte Instagram.

Le relais 4x100 m féminin a par contre été repêché grâce à une invitation de dernière minute de l'IAAF. Les Françaises avaient échoué à se qualifier lors des Mondiaux de relais à Yokohama en mai, mais ont été invitées par la Fédération internationale grâce à leur meilleur temps de la saison (42 sec 93 à Lausanne le 5 juillet).

La France présentera donc cinq relais à Doha (4x100 m hommes et femmes, 4x400 m hommes et femmes et 4x400 m mixte), mais aucun marathonien avec le forfait de Morhad Amdouni.

"C'est avec le cœur lourd que je vous annonce mon forfait au marathon des Championnats du monde au Qatar. La course contre la montre entre soins et entraînements a été une demi-réussite: Je ne suis plus blessé... mais je ne suis pas prêt", a écrit Amdouni (31 ans).

"Prendre le départ et ne pas être à 100% n'a aucun sens sur un marathon où les conditions vont être extrêmes", ajoute-t-il, alors que le départ du marathon est prévu le 5 octobre à 23h59 (22h59 heures françaises) pour contrer la chaleur du Qatar (environ 38 degrés la journée et 30 degrés la nuit en ce moment).

Après avoir été sacré champion d'Europe du 10.000 m en plus d'une 3e place sur 5.000 m l'été dernier à Berlin, Amdouni avait fait sensation le 14 avril en terminant 8e de son premier marathon à Paris en 2 heures 9 min et 14 sec, le meilleur chrono français depuis six ans.