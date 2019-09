Pollution automobile: la Californie riposte à Trump devant les tribunaux

Privée par le président Donald Trump du droit à fixer ses propres normes en matière de pollution automobile, la Californie, épaulée par plus d'une vingtaine d'autres Etats américains, a riposté vendredi comme prévu en attaquant en justice cette décision.

Le président conservateur avait annoncé sur Twitter mercredi que son gouvernement abrogeait "l'exemption fédérale de la Californie sur les émissions" de gaz à effet de serre par les véhicules. Selon M. Trump, climato-sceptique qui a retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris peu après son arrivée au pouvoir, il s'agit "de produire des voitures bien moins chères pour les consommateurs, tout en améliorant sensiblement la sûreté des véhicules".

La Californie, dirigée par ses opposants démocrates et qui se veut un Etat à la pointe du combat contre le changement climatique, avait aussitôt fait savoir qu'elle défendrait bec et ongles ses prérogatives en matière d'environnement.

Le procureur général de Californie, Xavier Becerra, a annoncé vendredi qu'il venait d'engager "son 60e procès contre l'administration Trump" pour contester devant un tribunal de Washington la décision qu'ils qualifient d'"illégale".

"Le Bureau ovale n'est vraiment pas l'endroit pour faire de la formation continue. Le président Trump aurait dû au moins lire le mode d'emploi dont il a hérité lorsqu'il a pris la présidence, en particulier le chapitre sur le respect de l'Etat de droit. M. le président, rendez-vous au tribunal", a ironisé Xavier Becerra dans un communiqué.

Au total, 22 Etats, la capitale fédérale Washington et les villes de Los Angeles et de New York se sont joints à la Californie dans cette procédure.

C'est en vertu d'une exemption accordée en 2013 par l'Agence de protection de l'Environnement (EPA) que la Californie avait édicté des normes d'émissions automobiles plus strictes qu'au niveau fédéral. Ces normes ont par la suite été adoptées, en totalité ou partiellement, par treize autres Etats et Washington DC.