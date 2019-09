Grève mondiale pour le climat - Greta Thunberg à New York: "le changement est à nos portes"

(Belga) L'activiste climatique Greta Thunberg s'est adressée à la foule venue manifester à New York dans le carde de la grève mondiale pour le climat, vendredi. "Vous faites partie d'une vague de changement", a-t-elle lancé aux dizaines de milliers de militants.

"Si vous faites partie du petit groupe de personnes qui se sentent menacées, nous avons de très mauvaises nouvelles à vous annoncer, car ceci n'est que le commencement", a clamé la Suédoise de 16 ans à Battery Park, dans Manhattan. "Le changement est à nos portes, qu'ils le veuillent ou non." L'activiste, qui est parvenue à mobiliser chaque continent, avait d'abord rejoint le cortège traversant la ville. Le nombre estimé de militants à New York est de plus de 250.000, a-t-elle indiqué sur Twitter. (Belga)