Prévisions météo: le week-end s'annonce radieux... ou presque

Ce samedi, le temps sera sec, très ensoleillé et chaud avec des maxima compris entre 21 degrés en Hautes Fagnes à 25 à 26 degrés ailleurs. Le vent deviendra modéré de secteur sud-est.

Pendant la nuit, les nuages deviendront plus nombreux à partir du sud. Il fera très doux avec des minima compris entre 10 degrés en Ardenne et 17 degrés dans le centre. Le vent restera modéré et de secteur sud-est. Dimanche, la journée débutera sous le soleil, mais le risque de pluie et d'averses augmentera au fil des heures. Le thermomètre affichera encore des valeurs comprises entre 20 et 26 degrés.





Demain, la journée commencera sous le soleil avant que les orages n'arrivent

Demain dimanche, le temps sera chaud et durant une bonne partie de la journée, il sera généralement sec avec des éclaircies. Quelques averses potentiellement orageuses seront possibles en Ardenne. La nébulosité augmentera progressivement et en fin d'après-midi ou en soirée, une perturbation avec de la pluie et des averses transitera à travers le pays à partir du sud-ouest. Les averses pourront localement être accompagnées d'orage. Les maxima oscilleront entre 20 degrés en Ardenne à 26 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de sud-est, s'orientant au sud.





Un début de semaine gris

Lundi matin, il pleuvra encore sur l'est du pays et quelques averses pourraient traîner localement ailleurs. En cours de journée, le temps deviendra sec à une dernière averse isolée près, avec des éclaircies parfois larges. Températures de saison avec des maxima de 14 à 20 degrés. Le vent sera modéré de secteur ouest.

Mardi, la nébulosité sera abondante partout, une zone de précipitations traversant notre pays depuis l'ouest vers l'est. Maxima de 17 à 22 degrés.