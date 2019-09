Pour la journée du nettoyage de la planète, les bénévoles se mobilisent

(Belga) Des milliers de personnes ont ramassé samedi à travers l'Asie des détritus dans le cadre la journée mondiale du nettoyage de la planète, au lendemain d'une manifestation pour le climat qui a réuni plus de quatre millions de jeunes dans le monde.

Cette opération à l'échelle mondiale de nettoyage des rues, des plages ou des bords de rivières pollués, a débuté samedi matin aux îles Fidji, dans le Pacifique sud. Des bénévoles ont parcouru les plages situées à l'ouest de la capitale Suva, à la recherche de déchets, de pneus ou de pièces de voitures. Sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney, les bénévoles ont ramassé dans le sable des mégots de cigarettes et des bouts de plastique. Près de Manille, environ 10.000 personnes ont rempli leurs sacs poubelles sur une longue plage située le long d'un cours d'eau très pollué. "C'est à nous de lutter pour l'environnement surtout ici, à Manille, où il y a beaucoup d'ordures", a expliqué à l'AFP Mae Angela Areglado, une étudiante de 20 ans, qui participait au nettoyage, près de l'immense bidonville de Baseco. "(Le plastique) nuit à la vie marine parce qu'ils (les poissons) pensent que c'est de la nourriture", ajoute-t-elle. "Bien que nos actions soient très modestes, comme le nettoyage des ordures sur le trottoir, elles ont pour objectif de faire passer un message", affirme dans une rue de Hanoï, Hoang Thi Hoan, 18 ans. La pollution plastique est un problème majeur en Asie du Sud-Est, mais particulièrement aux Philippines, qui, avec la Chine, le Vietnam et l'Indonésie, figurent sur la liste des pays les plus touchés. Cette journée mondiale est organisée depuis 2008 par l'association, Let's Do It Foundation. En 2018, plus de 17,7 millions de citoyens à travers 157 pays avaient participé à cette opération dont l'objectif est de "mettre en relation et responsabiliser les citoyens et les organisations" afin de "garder la planète propre", selon le site internet de Let's Do It. Seuls 9% des neuf milliards de tonnes de plastiques que le monde a jamais produites ont été recyclés, selon un rapport de l'ONU datant de 2018.