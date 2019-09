Quatre morts par balle en 24 heures dans des villes arabes israéliennes

(Belga) La police israélienne a indiqué samedi enquêter sur quatre morts par balle survenus la veille dans des villes arabes israéliennes, où la criminalité a été un sujet au coeur de la campagne des récentes législatives.

Selon la police, deux personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée aux environs de minuit vendredi à Basmat Tabun, une ville bédouine au nord-ouest de Nazareth, dans ce qui semble être une dispute entre des familles. "La police enquête sur les circonstances" du meurtre, a-t-elle indiqué, sans donner plus de détails. Citant des témoins, le journal Maariv a indiqué qu'un jeune homme avait ouvert le feu sur les invités d'un mariage. Dans un autre incident, un homme de 38 ans a été abattu vendredi soir alors qu'il conduisait près de la ville arabe de Yassif, dans le nord d'Israël, selon la police. A environ 50 km de là, dans le village de Mousmous, un autre homme a été retrouvé abattu dans sa voiture vendredi. La police n'a pas donné plus d'informations et un tribunal a interdit la publication de détails sur les morts retrouvés à Yassif et Mousmous. Lors des législatives de mardi, la "Liste unie" des partis arabes israéliens a obtenu 13 sièges, selon des résultats quasi définitifs qui placent la formation en troisième position. Ayman Odeh, à la tête de cette liste, a indiqué sur Twitter samedi que sa priorité serait de lutter contre la violence endémique dans les localités arabes israéliennes. "Les élections sont terminées, mais le fléau du crime continue dans la société arabe. Quatre personnes tuées en 24 heures", a-t-il écrit. "C'est le premier problème auquel nous nous attaquerons. Nous n'avons pas d'autre choix que de ramener la sécurité dans nos rues et de vivre dans une société sans armes", a-t-il ajouté. La police israélienne a indiqué par ailleurs qu'une autre fusillade avait éclaté dans la nuit dans le village bédouin de Kammaneh (nord). "La police qui menait une opération à Kammaneh avant l'aube a essuyé des tirs et un officier a été légèrement blessé", a-t-elle rapporté, précisant que quatre suspects avaient été arrêtés. Les Arabes israéliens, descendants des Palestiniens restés sur leurs terres à la création d'Israël en 1948, représentent environ 20% des neuf millions d'habitants du pays et dénoncent des discriminations par rapport à la majorité juive. (Belga)