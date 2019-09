Somalie: le président promulgue une loi anti-corruption

(Belga) Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a promulgué samedi une loi contre la corruption, attendue de longue date dans l'un des pays les plus corrompus du monde.

Le chef d'Etat, plus connu sous le surnom de "Farmajo", élu en 2017, avait mis la lutte contre la corruption au coeur de sa campagne électorale. La nouvelle loi va permettre la création de commissions anticorruption indépendantes, au niveau fédéral comme au niveau régional, selon un communiqué de la présidence. "La corruption est pire que le cancer, parce que le cancer ne tue que des individus, quand la corruption tue l'ensemble de la société", a affirmé le président dans ce communiqué. La Somalie occupait en 2018 la dernière place au classement des pays où la perception de la corruption est la moins aigüe de Transparency International. La corruption qui ronge ce pays contrarie les efforts pour le reconstruire, après des décennies de chaos, de guerre civile et d'insurrection islamiste. Les autorités souhaitent également améliorer leur image et gagner la confiance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, en vue d'obtenir un allégement de la dette de la Somalie.