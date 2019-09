Bruxelles, Mons, Ath, Libramont et les principales villes flamandes sans voiture

(Belga) Bruxelles, mais aussi plusieurs autres villes wallonnes et belges vivront ce une grande partie de ce dimanche sans voiture. Point d'orgue de la semaine européenne de la mobilité, le dimanche sans voiture aura lieu ce 22 septembre dans plusieurs villes belges, dont principalement Bruxelles. L'ensemble du territoire de la Région bruxelloise sera en effet fermé au trafic automobile de 09h30 à 19h00, permettant aux adeptes de la mobilité douce d'investir les grands boulevards de la capitale.

Les réseaux Stib et De Lijn seront gratuits à Bruxelles et les fréquences dominicales de passage des véhicules renforcées. La SNCB proposera un "Mobility ticket", pour 6 euros aller-retour depuis et vers n'importe quelle destination en Belgique. Laisser sa voiture dans un parking payant de la SNCB ne coûtera qu'1 euro ce jour-là. "Le dimanche sans voiture s'applique à tout le monde, excepté transports en commun, taxis, autocars, services de secours, personnes handicapées munies de la carte, corps diplomatiques et véhicules d'utilité publique", précise Bruxelles Mobilité. "La vitesse maximum est limitée partout à 30 km/h". Les vélos électriques rapides, capables d'atteindre des vitesses de 45 km/h, considérés comme des cyclomoteurs, doivent également obtenir une dérogation. La journée sera ponctuée de nombreux événements festifs et d'actions de sensibilisation aux enjeux sociétaux que constituent la mobilité. Près de 50 villes et communes du nord du pays, dont les 13 grands centres urbains, organiseront leur dimanche sans voiture. Dans le sud du pays, seules les communes de Mons (de 10 à 22 heures), d'Ath (de 10 à 18 heures), et de Libramont (de 10 à 18 heures) participent au mouvement. (Belga)