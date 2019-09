Mondial de rugby: Eddie Jones, M. Coupe du monde, atout de l'Angleterre

Éternel sourire au coin des lèvres, le sélectionneur Eddie Jones attaque sa quatrième Coupe du monde face aux Tonga, dimanche (19h15 locales, 12h15 françaises). Son expérience constituera un précieux atout pour l'Angleterre qui rêve d'un deuxième sacre.

2003 avec l'Australie ? Finale. 2007 (adjoint) avec les Springboks ? Titre ! 2015 avec le Japon ? Victoire historique sur l'Afrique du Sud, avant une élimination... En trois coupes du monde, Eddie Jones, 59 ans, fils de militaire australien et de mère américano-japonaise, a balayé le spectre de la performance.

Et ses expériences passées lui permettent d'avoir un avis éclairé sur les joueurs du XV de la Rose, dont il a pris les rênes juste après l'élimination en phase de poules en 2015.

"Ils ont travaillé dur, reconnait-il. Physiquement, je n'avais jamais vu l'équipe à ce niveau et en dehors du terrain, ils ont également travaillé dur pour être une équipe serrée, solidaire".

"Et c'est cela qui sera mis en jeu pendant la Coupe du monde, parce qu'une Coupe du monde c'est comme des montagnes russes", décortique-t-il.

Jamais avare d'un bon mot, il développe son analogie du manège: "En ce moment, nous sommes au sommet de la pente, on regarde en bas-- tout le monde est nerveux, tout le monde est excité. Puis vient la première descente, et vous ne savez pas si vous allez vomir ou bien si vous allez résister".

-'Virages, accidents, joie'-

"Il faut s'adapter à ce type de sensation et les joueurs sont prêts à affronter les montagnes russes parce qu'il y aura des virages, des accidents, il y aura de la joie."

Eddie Jones marque une légère pause, et résume de sa voix nasillarde: "on veut profiter de tous ces moments-là. L'équipe est prête pour cela".

Cette approche vise à sortir le XV de la Rose de la "poule de la mort" (C) où la France et l'Argentine sont les deux autres prétendants sérieux à la qualification pour les quarts de finale. Et il y aura une victime de marque.

Avant les États-Unis jeudi, puis les deux gros morceaux, Argentine (5 octobre) et France (12 octobre), les Anglais ont rendez-vous avec les Tonga, sous le toit du Dome de Sapporo, dans l'Ile du nord du japon (Hokkaido).

"Nous sommes vraiment très heureux de jouer dans un tel stade. Là dedans, vous mettez 45.000 personnes, lâche-t-il, admiratif. Il va y avoir de l'ambiance, ça va être fantastique. Quelle belle façon de commencer le tournoi".

Seul bémol: les dimensions du terrain qui remplace l'habituelle aire de baseball grâce à un système très sophistiqué.

"Le terrain est un peu plus court, nous devrons nous y adapter, comme les Tongiens devront s'y adapter. Mais les joueurs sont au courant". Ne rien laisser au hasard; le poids de l'expérience...

Composition des équipes pour le match Angleterre-Tonga, dimanche (19h15 locales, 12h15 françaises) à Sapporo:

Angleterre: Daly - A. Watson, Tuilagi, O. Farrell (cap.), May - (o) Ford, (m) B. Youngs - Underhill, B. Vunipola, Curry - Itoje, Lawes - Sinckler, George, Marler

Tonga: Halaifonua - Pakalani, Piutau (cap.), Vuna, Lolohea - (o) Morath, (m) Takulua - Kapeli, Vaipulu, Kalamafoni - Fifita, Lousi - Tameifuna, Sakalia, 'Fisiihoi

Arbitre: M. Williams (NZL)

Remplaçants:

Angleterre: Cowan-Dickie, Genge, Cole, Kruis, Ludlam, Heinz, H. Slade, Jon. Joseph

Tonga: Maile, Talakai, Fia, Faleafa, Manu, Fukofuka, Faiva, Tu'itavake