TF1: plus de 4 millions de téléspectateurs pour le match de rugby France/Argentine

La Coupe du monde de rugby commence bien pour TF1, diffuseur unique de la compétition, avec plus de 4 millions de téléspectateurs samedi pour la rencontre entre la France et l'Argentine.

D'après des données de Médiamétrie diffusées dimanche, 4,3 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé le match sur la Une, avec un pic en cours de diffusion à 5 millions. La rencontre, diffusée en fin de matinée, s'est soldée par une victoire sur le fil du XV de France (23 à 21).

Cela a donné à TF1 une part d'audience de 56,9%, toutes catégories de téléspectateurs confondues.

C'est un début encourageant pour le groupe TF1, qui mise beaucoup sur cette édition 2019 de la Coupe du Monde de rugby organisée au Japon.

Le groupe de télévision, qui avait partagé la retransmission de l'édition 2015 avec Canal+, est cette fois l'unique diffuseur de la compétition en France. Il diffusera pour la première fois l'intégralité de l'événement en direct et en clair, sur ses antennes et sa plateforme MYTF1.

Les matchs du XV tricolore et les plus grandes affiches sont programmés sur TF1, et les autres rencontres sur TMC, autre chaîne du groupe, qui diffuse déjà régulièrement des événements sportifs.