EWC: Suzuki en tête du Bol d'Or à quatre heures de l'arrivée, les conditions s'améliorent

La Suzuki N.2 du SERT occupait dimanche vers 11h00 la tête de la 83e édition du Bol d'Or, 1re épreuve du championnat du monde d'endurance moto (EWC), très fortement perturbé par les intempéries depuis son départ samedi à 15h00.

La machine pilotée par les Français Etienne Masson, Vincent Philippe et Damien Saulnier devançait la Yamaha N.77 du Wojcik Racing Team et la Yamaha N.333 du VRD Igol Pierret Expériences.

Les conditions en piste se sont progressivement améliorées depuis la reprise même si d'autres averses éparses sont attendues jusqu'à 12h00.

Dimanche vers 09h00, une hécatombe d'incidents a touché plusieurs des favoris.

Alors que l'épreuve avait repris trois heures plus tôt après avoir été interrompue de 18h00 samedi à 06h00 dimanche suite aux intempéries, la Honda N.5 pilotée par Mike di Meglio, alors 4e, a connu un problème mécanique qui l'a contrainte à s'arrêter sur le bord de la piste.

Elle a apparemment déversé de l'huile sur la piste puisque deux machines qui suivaient, la Yamaha N.7 pilotée par Loris Baz qui était en 5e position et la Kawasaki N.1 pilotée par Erwan Nigon, alors 17e, ont glissé dessus et sont sorties de la piste. Les deux motos ont pris feu et l'accident a déclenché l'intervention de la voiture de sécurité.

Par ailleurs, suite à l'interruption de la course, la répartition des points intermédiaires au Championnat a été revue par les organisateurs.

Les premiers points bonus devaient être attribués aux dix premiers équipages en catégories Formula EWC et Superstock 8 heures après le départ, à 23h00 samedi. Ils le sont finalement selon le classement au moment de la suspension de la course.

Une deuxième volée de points devait être accordée à 07h00 dimanche, après 16 heures de course. Celle-ci n'ayant repris qu'à 06h00, il a été décidé de reporter leur distribution sur le classement à 10h30.

L'arrivée est prévue à 15h00.