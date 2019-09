Parce qu'elle a frappé un enfant à l'école, Kaia, 6 ans, est menottée et conduite dans un centre de détention en Floride

Aux Etats-Unis, une fillette a été arrêtée en Floride pour avoir frappé un autre enfant à l'école. Kaia, 6 ans, a été transportée, menottes aux mains dans un centre de détention. Sa grand-mère témoigne.

"Je suis triste et ma grand-mère est triste. Elle m'a beaucoup manquée", gémit la fillette. Le 17 septembre dernier, Kaia, 6 ans, a vécu une expérience traumatisante. La petite fille a été arrêtée par la police. C'est via un coup de fil de l'école que sa grand-mère a appris la nouvelle. "J'ai dit 'Comment ça, elle a été arrêtée? 'Il y a eu un incident, elle a frappé quelqu'un' me disent-ils", témoigne-t-elle.

Menotte aux mains, la fillette est conduite vers un centre de détention pour mineurs. Âgée de seulement 6 ans, l'enfant se soumet à la routine pendant que sa grand-mère patiente. "Aucun enfant de 6 ans ne devrait pouvoir dire qu'il a été menotté dans une voiture de police, emmené dans un centre de détention où l'on a pris ses empreintes digitales", souffle-t-elle.

De retour chez elle, Kaia semble avoir retrouvé ses marques, malgré l'expérience traumatisante qu'elle a vécue.