François Perl est POUR la taxe au kilomètre à Bruxelles: voici les chiffres effrayants des maladies dûes à la pollution de l'air (vidéo)

François Perl, Directeur général du service indemnités de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), était sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVI) afin de donner son avis sur la taxe au kilomètre à Bruxelles.

La semaine de la mobilité se termine ce dimanche avec la journée sans voiture à Bruxelles. Dans la capitale, la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen) veut instaurer une taxe kilométrique en fonction de la cylindrée et du moment de circulation.

François Perl, directeur général du service indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), est pour cette taxe. Il explique pourquoi en dévoilant les chiffres effrayants des maladies dûes à la pollution de l'air. "Il faut réduire la voiture car la pollution de l'air, c'est 15.000 morts par an en Belgique, des dizaines de milliers de malades chroniques chaque année (asthme, maladie pulmonaire), 25% des infarctus à cause de la pollution de l'air".

"Ce n'est pas qu'à Bruxelles, non, car ce n'est pas un phénomène bruxellois. C'est un phénomène national, il ne faut donc pas trop recentrer le débat sur Bruxelles. Ce n'est pas que la voiture, il y a aussi l'industrie et le chauffage individuel, mais la voiture est un élément important, surtout quand on se concentre sur Bruxelles où il n'y a pas d'industries, par exemple".