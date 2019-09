Place à la mobilité douce à Bruxelles jusqu'à 19h00

(Belga) Plus aucune voiture ne circule à Bruxelles depuis 10h00 ce dimanche, à quelques exceptions près. Les adeptes de la mobilité douce ont le champ libre jusqu'à 19h00.

Des animations sont prévues aux quatre coins de la capitale pour les piétons, les cyclistes et autres amateurs d'engins sans moteur. Pour la huitième fois, les joggeurs pourront user leurs baskets sur le parcours inversé des 20 KM de Bruxelles. "Nous partons du parc du Cinquantenaire, mais descendons directement l'avenue de Tervueren", explique l'organisateur, Emmanuel Foulon. Les participants sont également invités à retourner leur numéro de dossard. Dans le centre, face au Palais royal, foodtrucks, brasseurs, artisans et associations se sont donné rendez-vous pour la traditionnelle fête citoyenne "Bruxelles Champêtre". Les visiteurs peuvent emprunter gratuitement les transports publics de la Stib. Les bus, trams et métros circulent selon l'horaire du samedi, mais de nombreuses lignes ont été renforcées. Les bus ne dépassent pas 30 km/h. A Ixelles, la Stib ouvre par ailleurs les portes de son dépôt de trams au grand public. Les curieux pourront y découvrir la nouvelle génération de véhicules prévus pour circuler à Bruxelles en 2020. (Belga)