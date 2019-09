Trump dit "espérer" que son appel controversé avec le président ukrainien soit publié

(Belga) Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche "espérer" que la publication de sa conversation controversée avec son homologue ukrainien soit possible, alors que les échanges se sont durcis entre lui et l'opposition à ce sujet.

Donald Trump est au coeur d'une polémique, étant accusé d'avoir encouragé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à enquêter sur le fils de Joe Biden, le favori démocrate pour la présidentielle américaine. Ces accusations sont issues de révélations d'un lanceur d'alerte membre des services de renseignement américains. Hunter Biden, le deuxième fils de l'ancien sénateur, a travaillé pour un groupe gazier ukrainien à partir de 2014, lorsque son père était vice-président de Barack Obama. Cette compagnie a été la cible d'une enquête chapeautée par un procureur ukrainien que Washington a souhaité voir limoger en raison de ses piètres résultats en matière anticorruption. Vendredi, M. Biden a exigé que Trump publie la retranscription de cet appel, tout en assurant n'avoir "jamais parlé avec (s)on fils de ses activités professionnelles à l'étranger". "Lorsque le président parle au dirigeant d'un autre pays, il doit pouvoir parler à ces gens, et ces gens ne veulent pas savoir qu'ils sont enregistrés", a répondu le locataire de la Maison Blanche devant des journalistes dimanche. "On ne peut pas faire cela à un président et à d'autres pays, mais tout cela étant dit, nous avons eu une très bonne conversation, une conversation très franche, très honnête. J'espère qu'ils pourront la sortir", a-t-il ajouté, même si M. Trump a donné signaux contradictoires sur la question ces derniers jours. L'éventualité que l'appel soit rendu public n'a pas été totalement exclue par le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. "Nous ne publions pas de retranscriptions très souvent", a-t-il déclaré sur la chaîne américaine ABC. "Il ne serait pas approprié de le faire, sauf dans les circonstances les plus extrêmes". Cette affaire a relancé les appels à la destitution du président américain, émis par des élus du camp démocrate. "Il est temps pour nous de dénoncer le comportement illégal de Donald Trump et d'entamer des procédures de destitution - maintenant", a affirmé la candidate à la Maison Blanche Elizabeth Warren. "A ce stade, le plus grand scandale national n'est pas le comportement du président qui viole la loi - c'est le refus du parti démocrate de le destituer pour cela", a également fustigé la benjamine de la Chambre, Alexandria Ocasio-Cortez. (Belga)