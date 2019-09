La Ligue cardiologique belge lance la Semaine du coeur sans sucre ajouté

(Belga) La 40e édition de la Semaine du coeur débutera le 23 septembre et se terminera le 29 septembre, avec la Journée mondiale du coeur. La Ligue cardiologique belge met en garde contre les maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de risque depuis 50 ans. Cette année, l'accent est mis sur le sucre ajouté.

La semaine de sensibilisation nationale a pour but de conscientiser le grand public sur la prévention cardiovasculaire, première cause de mortalité en Belgique, et d'inciter les Belges à prendre soin de leur coeur et de leurs artères. Cette année, la Ligue cardiologique belge met l'accent sur le sucre ajouté. L'obésité et le diabète sont des facteurs de risques importants. Aujourd'hui, on considère qu'un Belge sur 12 est diabétique, et on prévoit que ce chiffre passera à un Belge sur 10 en 2030, annonce l'organisation par communiqué. Ce constat inquiète la Ligue car 50% des diabétiques meurent à cause de problèmes cardiovasculaires. "La plupart des gens ignorent qu'en buvant seulement une cannette de soda, on atteint déjà 70% des quantités maximales quotidiennes de sucre recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé, soit 50 grammes. Autant dire que certains jeunes adultes dépassent rapidement cette dose en une journée", ajoute Sandrine Daoud, Directrice Générale de la Ligue cardiologique belge. Tout au long de la semaine, des activités auront lieu, notamment dans différents centres de revalidation cardiaque. (Belga)