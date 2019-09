Météo - De larges éclaircies lundi après-midi

(Belga) La journée de lundi sera partagée entre nuages et éclaircies, selon les prévisions de l'IRM. Des averses seront également possibles, surtout en matinée, et s'estomperont dans l'après-midi. Les éclaircies deviendront alors plus larges. Les températures seront comprises entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 20 ou 21 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, de sud-ouest.

Ce soir, le temps sera encore sec avec des éclaircies. Durant la nuit, la nébulosité augmentera suivie de faibles pluies à partir de l'ouest. Les minima ne devraient pas dépasser 10 degrés en Haute Ardenne et 15 degrés sur le centre. (Belga)