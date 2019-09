Frais de déplacement: la Fédération Wallonie-Bruxelles doit des millions aux écoles

(Belga) La Fédération Wallonie-Bruxelles a deux ans de retard dans le remboursement aux écoles des frais de déplacement des professeurs, si bien que la facture s'élève à des millions d'euros, rapportent La Libre Belgique et La Dernière Heure lundi.

Depuis des années, les membres du personnel des écoles et les chefs d'établissement ont droit à plusieurs interventions en matière de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail. Les écoles se tournent vers les services du gouvernement pour récupérer l'argent avancé. La démarche est lourde et stricte, mais dans les trois mois de la réception d'une déclaration de créance "les services du gouvernement remboursent le pouvoir organisateur de l'intervention payée", stipule une circulaire. Seulement dans la réalité, les trois mois se sont transformés en deux ans et demi d'attente. Et la facture de l'Administration s'élève aujourd'hui à plusieurs millions d'euros. Bernard Lahaye président de la CSC-Enseignement tire la sonnette d'alarme: "Sans un refinancement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on court à la catastrophe". Face à la facture des frais de déplacement des enseignants, il déclare que "de coût supplémentaire en coût supplémentaire, il va arriver un moment où l'on ne pourra plus agir. Il est plus que temps de réfléchir à tout cela de façon prospective". (Belga)