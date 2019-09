L'hallucinant procès du Médiator: 5000 victimes, 376 avocats, 25 accusés pour 7 mois d'audience

Un procès exceptionnel s’ouvre aujourd’hui à Paris. Le procès du scandale du Médiator, un médicament prescrit comme coupe faim pendant des années et qui a fait des milliers de victimes.

5000 victimes, 376 avocats, 25 prévenus pour un procès qui va durer 7 mois jusqu’en avril 2020. Ces chiffres parlent d’eux même et situent l’ampleur du scandale. Le Médiator est un médicament mis en point dans les années 60 et commercialisé en 1976 par le laboratoire Servier. À l’origine il est prescrit pour traiter le diabète de type 2. Mais très vite on se rend compte que sa molécule active le benfluorex (un dérivé de l’amphétamine) est un puissant coupe-faim. Les médecins vont alors le prescrire massivement aux gens qui souhaitent contrôler leur poids, sans pour autant qu’il soit diabétique.

En France ça va durer 33 ans. Des milliers de patients en surpoids vont être traité au Médiator. Le problème c’est que dès les années 90, on constate des effets secondaires dangereux. Des patients atteints d’hypertension pulmonaire, font des insuffisances cardiaque, d’autres subissent des défaillances au niveau des valves du cœur. Masi il falloir attendre longtemps avant qu’on fasse... lire la suite sur le blog de Christophe Giltay