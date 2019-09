Faillite de Thomas Cook: qu'est-ce que le Fonds de garantie voyages et est-il prêt à intervenir?

Il est prêt à intervenir si Thomas Cook Belgique est à son tour déclaré en faillite.

Le Fonds de garantie voyages, qui intervient en Belgique en cas d'annulation ou d'interruption du voyage à la suite de l'insolvabilité d'un organisateur de voyages, dispose de suffisamment de moyens pour garantir le remboursement des voyageurs si le voyagiste Thomas Cook était également déclaré en faillite en Belgique, rassure lundi matin son directeur général, Mark De Vriendt.

Ce Fonds de garantie, auquel est affilié Thomas Cook, ne prendra le relais que si l'entreprise dépose le bilan en Belgique, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.

Le tour-opérateur indique qu'il continue ses activités comme prévu mais n'accepte néanmoins pas de nouvelles réservations.

Un groupe d'action a été instauré au sein du Fonds et ce dernier dispose de suffisamment de moyens pour rembourser les voyageurs. Des contacts ont déjà été pris au cas où il faudrait rapatrier des vacanciers belges.

"C'est un drame pour le secteur et pour l'industrie du voyage en Belgique. C'est du jamais vu", ajoute Mark De Vriendt.





Comment fonctionne le Fonds de garantie ?

Le Fonds de Garantie Voyages est une association d'assurances mutuelles à laquelle des agences et organisateurs de voyage cotisent : ils payent un petit pourcentage sur leur chiffre d'affaire.

Le fonds de garantie voyages est en place en Belgique depuis 1997. L'idée prend forme en 1990 après plusieurs faillites importantes dans le secteur du voyage. L'Europe crée à cette époque une directive pour former un système de protection pour les voyageurs.

En 20 ans, le fonds de garantie voyage a fait face à une centaine de faillite. Plus de 28.800 voyageurs ont pu être aidés pour un coût total de 11 millions d'euros. Le dernier cas remonte à 2010 avec le tour opérateur 'Best Tour', le plus gros tour opérateur belge. Le fond était venu en aide à plus de 5600 voyageurs.





Le Fonds de garantie couvre les voyages "package" uniquement



En cas de faillite de Thomas Cook Belgique, le Fonds de garantie voyages prendra le relais, rappellent lundi l'Association belge des tour-opérateurs (ABTO) et celle des agences de voyage en Flandre (VVR). Si faillite il y a, un assureur en insolvabilité s'occupera du dossier.

Le Fonds de garantie couvre les voyages "package" (hôtel + vol). Ce dernier tentera, en cas de faillite, de faire en sorte qu'un maximum de séjours actuellement en cours se poursuivent ou ceux-ci seront remboursés, ajoute Koen van den Bosch, CEO de l'Association flamande des agences de voyage (VVR).

Un voyageur qui aurait réservé seulement un vol ou un hôtel ne peut pas faire appel au Fonds de garantie, insistent les deux organismes. Les bureaux de Thomas Cook Belgique, qui dépend, comme les filiales allemande et néerlandaise, de Thomas Cook Europe Continentale, restent ouverts lundi et les touristes qui devaient partir ce même jour ont bien pris le départ, souligne Koen van den Bosch.

Des témoignages circulent par ailleurs ça et là au sujet de voyageurs "tenus en otage" par leur hôtel. "C'est illégal", poursuit la VVR. "Il s'agit principalement de touristes britanniques. Il ne faut pas non plus semer la panique car dans certains cas, il est autorisé de demander une garantie par carte de crédit. Mais soyons clairs: de telles pratiques pour garantir le voyage, c'est inadmissible! Les voyageurs doivent donc refuser et avertir leur accompagnateur local et Thomas Cook Belgique."

Une faillite en Belgique ne serait dans tous les cas pas une bonne chose, conclut-il, car le tour-opérateur est un acteur clé du marché dans le pays. Avec Tui, ils sont effectivement les deux principaux voyagistes, contrairement à d'autres pays européens. "Si seul Tui persistait en Belgique, il y aurait en réalité une situation de monopole."





Test-Achats ouvre un numéro d'appel

L'organisation de défense des consommateurs Test-Achats, également sollicitée par des voyageurs inquiets quant à leurs vacances avec Thomas Cook Belgique, a ouvert lundi un numéro de contact pour répondre aux questions. Il s'agit du 02/542.33.33.