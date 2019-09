Liège: des panneaux "intelligents" pour renseigner sur les places disponibles dans les parkings

La ville de Liège s'est enfin dotée de panneaux dits "intelligents" pour renseigner les visiteurs sur les différents parkings existants et sur le nombre de places qu'on y trouve en temps réel. 15 parkings sont renseignés pour un total d'un peu plus de 8000 places.

Huit écrans digitaux ont été installés aux entrées de la ville. Ils indiquent les parkings principaux, le nombre de places disponibles, et d'autres informations, en contrebas, qui donneront bientôt des renseignements sur les conditions de circulation, les accidents, les travaux, les pics de pollution, les temps de parcours, les interdictions de circuler, les attentats, etc. Renseignements délivrés par la police.

En bordure du centre-ville, une petite quarantaine de panneaux plus petits indiquent le nombre de places aux parkings les plus proches. Ceux-ci sont indiqués dans des codes couleurs afin de bien diriger l'automobiliste vers certaines zones et éviter qu'il ne tourne dans les petites rues des quartiers. Le but étant de désengorger ces petites rues. La plupart des places se trouvent en sous-sol ou en parking intérieur, afin aussi de libérer les places dans les rues.