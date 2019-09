Une nouveau centre culturel à Namur: 3 salles de spectacle et une terrasse panoramique

Trois salles de spectacle, une terrasse panoramique, trois étages pour les expositions. A Namur, ne dites plus "Maison de la culture", mais "Delta", un nouveau nom pour un centre métamorphosé, un lieu de référence pour tous les Namurois. 25 millions d’euros ont été investis pour 2 ans et demi de travaux. Dans la plus grande salle, les sièges peuvent même être rétractés sous la scène, tout pour optimaliser les 6000 mètres carrés.