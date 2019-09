Bientôt la fin pour Thomas Cook Belgique? Brussels Airlines annule deux vols vers/depuis la Tunisie ce mardi

Il s'agit de vols que la compagnie aérienne opère exclusivement pour le compte du tour-opérateur. Elle invoque des arriérés de paiement que Thomas Cook n'aurait pas honoré ces dernières semaines. Jusqu'à présent, Thomas Cook Belgique martelait ne pas être concerné par la faillite de sa maison-mère. Les syndicats sont pessimistes. Selon eux, il ne subsiste que 1 à 2% de chances qu’une solution soit trouvée. Un conseil d’entreprise se tient cet après midi au siège de Gand. L'entreprise emploie 600 personnes pour 700.000 clients/an.

Les clients de Thomas Cook Belgique ne pourront pas partir en voyage mardi, a regretté lundi soir la branche belge dans la foulée de la faillite soudaine de sa maison-mère britannique. Plus tôt dans la soirée, Brussels Airlines avait annoncé annuler deux vols aller-retour vers la Tunisie prévus mardi. Thomas Cook Belgique "regrette vivement" qu'à la suite de la décision de Brussels Airlines, "les vacances de ses clients (via Thomas Cook et Neckermann, NDLR) qui devaient partir mardi ne puissent pas continuer". Le tour-opérateur précise que tous les forfaits sont assurés par le Fonds de Garantie (s'il s'agit d'un voyage organisé, donc trajet + séjour).

Brussels Airlines a décidé d'annuler les vols opérés exclusivement pour le compte du tour-opérateur à savoir depuis et vers Enfidha et Djerba en Tunisie. La compagnie aérienne justifie ces annulations par "la situation financière difficile de Thomas Cook Belgique" et le fait que "le tour-opérateur ne peut pas honorer ses arriérés de paiement des dernières semaines", nous a expliqué Kim Daenen, porte-parole de la compagnie. "Nous opérons 40 autres vols liés à Thomas Cook, mais ils concernent un mélange de passagers Thomas Cook et Brussels Airlines, même si pour ces vols nous ne seront pas payés non plus".

Et dans les prochains jours, tous les vols opérés exclusivement pour Thomas Cook vont-ils être supprimés ? "Ce n'est pas encore décidé, on espère prendre une décision très rapidement". Quant aux passagers bloqués sur place, "ils doivent contacter Thomas Cook Belgium".





Un numéro d'urgence belge

Près de 10.000 Belges sont actuellement en vacances réservées via Thomas Cook Belgique. Mardi soir, le SPF (Service Public Fédéral) Affaires étrangères a ouvert un numéro d'urgence pour ces clients belges en difficulté à l'étranger (+32 2 501 40 00).

Partout dans le monde, les clients du voyagiste en faillite subissent des perturbations. Une grande opération de rapatriement est organisée par le Royaume-Uni, aux frais du contribuable. Tous les vols Thomas Cook sont annulés aux Pays-Bas mardi, en revanche les vols devraient reprendre en Scandinavie. Le Maroc a mis en place lundi une cellule de crise pour "suivre et encadrer le rapatriement de milliers de clients" Thomas Cook.

Invité ce mardi matin sur Bel RTL, le député Ecolo Gilles Vanden Burre, spécialisé dans les questions économiques, interpellera le gouvernement en affaires courantes, jeudi à la Chambre : "Le gouvernement doit suivre de près la situation, c'est de sa responsabilité."