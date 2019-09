"On est dans le noir total": des centaines de foyers ont été privés d'électricité à Roux

Vous êtes plusieurs à avoir signalé une panne de courant du côté de Charleroi ce lundi soir. "Plus de courant à Roux depuis 21h30, que se passe-t-il? On est dans le noir total…", a écrit Léa via notre bouton orange Alertez-nous. "Coupure de courant générale sur Jumet et Roux !", a ajouté Ahmet.

Jean-Michel Brebant, le porte-parole d'Ores (l'opérateur des réseaux gaz et électricité), a confirmé qu'une panne d'électricité a touché Roux (Charleroi) et une partie de Jumet à partir de 21h26.

"9 cabines de distribution étaient concernées. Au total, 750 foyers ont été privés d'électricité", a-t-il précisé.

La situation était finalement rétablie vers 22h30. L'origine de la panne n'est pas encore connue.