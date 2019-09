Withney Houston en Europe sous forme d'hologramme: 2 concerts prévus en Belgique (vidéo)

La tournée hommage à la chanteuse américaine Withney Houston passera par la Belgique l'an prochain. Deux concerts en hologramme de l'artiste américaine décédée en 2012 auront ainsi lieu dans le cadre de cette tournée mondiale : l'un à Bozar à Bruxelles, le 12 mars, et l'autre au Capitole, à Gand, deux jours plus tard, a annoncé mardi l'organisateur Gracia Live.





La tournée "An Evening with Withney" sera lancée en janvier prochain au Mexique. Produite en collaboration avec la fondation de la chanteuse, elle arrivera ensuite en Europe, avant les Etats-Unis, et fera donc escale à deux reprises en Belgique. Le concert en hologramme reprendra tous les titres emblématiques de l'artiste, comme "I will always love you", "I wanna dance with somebody (who loves me)", "The greatest love of all" ou encore "Higher love". Ces morceaux seront "entièrement remasterisés afin de mettre en valeur la voix hors norme et exceptionnellement puissante de la diva", promettent les organisateurs de l'événement lundi.

Selon la même technologie de pointe qui a été utilisée pour des concerts en hologramme de Maria Callas, le concert mêlera des images virtuelles de Whitney Houston à une scénographie 100% live (musiciens, choristes, danseurs) imaginée par Fatima Robinson, qui a travaillé avec Michael Jackson, Mary J. Blidge, Rihanna, Kanye West et The Black Eyed Peas.

La billetterie sera ouverte ce vendredi 27 septembre à 10h00 sur le site www.gracialive.be.