"Elle s'est retrouvée avec la ficelle coincée": en France, une fillette manque de s'étrangler avec des Ztringz, le nouveau jeu à la mode

Vos enfants jouent peut-être eux aussi avec de longues ficelles multicolores. Ça s'appelle un Ztringz : un jeu vieux comme le monde mais qui a été remis au goût du jour et qui fait fureur dans les cours de récré. Mais si l'on en croit les affirmations d'une mère de famille, ce jeu n'est pas sans danger. Dans les colonnes de la Voix du Nord, cette maman raconte comment ce jeu, a priori anodin, aurait pu coûter la vie de sa fille, Mélly.

"Elle commence à faire une figure en mettant la ficelle autour de son cou... Cette figure elle l'a appris en cours de récréation", raconte la mère de famille. Cette dernière intervient et explique à sa fille que son geste est dangereux. Mais bien décidée à reproduire la "figure du lapin", Mélly réitère son geste, seule dans sa chambre. "Elle s'est retrouvée avec la ficelle coincée et serrée autour de son cou. Elle a pu nous appeler, nous avons dû couper pour lui défaire la ficelle. Elle garde une belle marque de serrage au niveau du cou", explique la maman de Bouvignies, un village du Nord.





Des risques d'ingestion et de strangulation



Selon le Parisien, ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit. "Ce cas permet de rappeler que notre jeu, qui bénéficie de toutes les homologations de sécurité, contient également sur son étiquette des recommandations d'usage afin d'être utilisé en toute sécurité", a réagi Philippe Bernard, directeur de Goliath France. Il indique que les risques d'ingestion et de strangulation sont clairement indiqués sur le produit.

Suite à cette mésaventure qui aurait pu avoir de très graves conséquences, la marque a prévu de communiquer auprès des revendeurs et responsables de magasins qui commercialisent le jouet. Le but étant de rappeler aux parents des dangers que peuvent présenter les Ztringz.