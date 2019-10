France: l'audiovisuel public regroupé dans une maison commune

(Belga) Les entreprises de l'audiovisuel public en France seront bientôt regroupées au sein d'une "BBC à la française" (hormis TV5Monde et Arte), a annoncé le gouvernement qui souhaite notamment l'adapter aux révolutions du numérique.

"Le projet de loi que je porte prévoit la création d'une société mère à la tête d'un groupe baptisé France Médias. La société mère détiendra 100% du capital des sociétés filles: France Télévisions, Radio France, France Médias Monde (qui chapeaute RFI et France 24, ndlr) et l'Ina (Institut national de l'audiovisuel)", a annoncé le ministre de la Culture Franck Riester dans un entretien au quotidien Le Figaro à paraître mercredi. Ce grand "meccano" de l'audiovisuel reviendra à regrouper sous un même toit des télévisions et des radios séparées depuis 1975. En revanche, Arte France et TV5 Monde conserveront leur indépendance. Les deux entreprises, aux statuts particuliers car issues de partenariats internationaux, "participeront à cette dynamique en conservant leur actionnariat et leurs gouvernances actuels", a précisé M. Riester. Cette holding, en débat depuis le début du quinquennat, devrait être créée début 2021, a précisé M. Riester, qui a assuré que, pour préserver l'indépendance du service public, l'Etat sera minoritaire au sein du conseil d'administration de France Médias. (Belga)