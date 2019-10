Mondial de rugby: Marler et Cole, en première ligne pour l'Angleterre face aux Etats-Unis

Ils font le show en conférence de presse mais c'est sur le terrain que l'Angleterre compte sur le duo Joe Marler-Dan Cole en première ligne et ce, dès mercredi (12h45 françaises, 10h45 GMT) face aux Etats-Unis à Kobe.

Devant les Eagles américains, les deux piliers, qui totalisent plus de 150 sélections à eux deux, vont encadrer le talonneur remplaçant Luke Cowan-Dickie, auteur dimanche de l'essai du bonus contre les Tonga (35-3), dans un XV de départ remanié avec dix changements avant les deux chocs face à l'Argentine puis la France.

Marler et Cole, Cole et Marler... Inséparables, ils apparaissent régulièrement ensemble face aux journalistes dans un duo comique: leur passage la semaine dernière est devenu viral grâce aux blagues et à la complicité évidente des deux colosses.

Marler (29 ans, 1,83 m, 113 kg) connu autant pour sa répartie que pour ses coupes de cheveux, s'est même essayé au japonais, pour le plus grand plaisir des journalistes locaux.

Les deux hommes auraient pourtant dû ne pas être au Japon: le "gaucher" Marler n'avait plus été appelé depuis juin 2018 et avait même annoncé sa retraite internationale pour consacrer plus de temps à sa famille.

De son côté, le "droitier" Cole, 32 ans, physique rondouillard (1,89 m, 123 kg) et cheveu rare, un temps écarté par le sélectionneur Eddie Jones, va devenir le troisième joueur anglais le plus capé de l'histoire.

-Cole monte sur le podium-

Avec 91 sélections, le pilier de Leicester rejoint Jonny Wilkinson sur le podium mais reste derrière Dylan Hartley (97) et Jason Leonard (114).

"Je suis tellement heureux pour lui. Ca va être un grand moment de fierté pour lui et sa famille", a confié Eddie Jones.

"Il y a douze mois, ils n'étaient pas beaucoup à penser qu'il serait là. Il a travaillé dur, il s'est amélioré. Ce sera un super match pour lui", a ajouté le sélectionneur australien de l'Angleterre, louant ses qualités de "gratteur" de ballons dans les mêlées ouvertes.

Mais, outre ce match face à la 13e nation mondiale, le XV de la Rose, candidat déclaré au titre, a deux échéances en tête, essentielles pour son avenir au Japon: l'Argentine, le 5 octobre, et la probable "finale" de la poule C face au XV de France, une semaine plus tard.

La première place du "groupe de la mort" se jouera à ce moment-là avant un quart de finale, face à l'Australie ou le pays de Galles. Marler et Cole sont prêts !