Thomas Cook: "Toutes les agences sont ouvertes aujourd'hui"

Les agences de Thomas Cook Belgique sont à nouveau toutes ouvertes mercredi, a indiqué un porte-parole de la société. "Tous nos collaborateurs sont présents pour répondre aux questions des clients et les aider."

Le fonds de garantie voyages avait indiqué plus tôt mercredi que les clients de Thomas Cook qui ont réservé des vacances sous forme de package ne pourraient toujours pas partir jusque jeudi. Pour les jours à venir, cela dépendra de comment évolue la situation du tour-opérateur, le fonds de garantie espérant qu'un curateur soit nommé ce mercredi. Lundi, il avait été communiqué que "par précaution" aucun client ne pourrait contracter de nouveaux voyages sous forme de package auprès de Thomas Cook. Seuls les produits d'autres tour-opérateurs, comme le Club Med ou Pegase, qui sont aussi vendus par Thomas Cook, peuvent encore être proposés dans les agences. "Nous voulons nous remettre sur les rails le plus rapidement possible", souligne encore le port-parole. Thomas Cook Belgique a indiqué mardi viser un redémarrage des activités d'une majeure partie de la société. 501 emplois seraient sauvés, vraisemblablement par une reprise. Deux entités, employant 75 personnes, font toutefois faillite. Pour la troisième société, Thomas Cook Retail Belgique, qui comprend le siège et les agences, il a été convenu de demander une protection contre les créanciers. Le porte-parole de Thomas Cook Belgique n'a toutefois pas pu confirmer mercredi qu'une telle demande de procédure avait effectivement déjà été introduite.