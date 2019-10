Le Roi n'a pas vu le drone voler entre deux hôpitaux anversois

(Belga) Le vol d'essai prévu avec un drone médical entre les hôpitaux anversois UZA et GZA Sint-Augustinus n'a pas pu avoir lieu mercredi après-midi pour raisons de sécurité. Le roi Philippe était présent à l'UZA et a découvert le projet.

Le roi Philippe s'est rendu mercredi à Edegem pour le premier vol d'essai du projet Helicus Aero qui collabore avec les réseaux d'hôpitaux GZA, ZNA et Helix et qui permettra à des drones de transporter des préparations médicales, des échantillons organiques et tissus humains entre les différents hôpitaux. Le drone aurait dû décoller d'une plateforme du toit du GZA à Anvers et atterrir sur le toit de l'UZA à Edegem à quelques kilomètres. Mais le vol d'essai n'a pas pu avoir lieu: "Pour raisons de sécurité, nous avons décidé voici quelques heures d'annuler le vol. Le premier vol d'essai aura lieu dans quelques jours". (Belga)